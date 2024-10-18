Фактор стабильности: Путин об отношениях России и Китая
Путин: один из ключевых факторов стабильности в мире — взаимодействие РФ и КНР
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Союз двух государств строится на равноправной основе.
Взаимодействие России и Китая является одним из ключевых факторов стабильности в мире. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.
«У нас с Китаем сложились очень доверительные отношения. Это правда. Они очень доверительные», — сказал глава государства.
Путин отметил, что объем торгово-экономических связей растет быстрыми темпами. По данным России, это около 228 миллиардов долларов, по статистике Китая — 240 миллиардов.
Кроме того, взаимодействие России и Китая на международной арене является одним из ключевых факторов стратегической стабильности в мире. Путин подчеркнул, что такая позиция очевидна и многие ее разделяют.
Также он добавил, что отношения двух государств строятся на равноправной основе с учетом интересов обеих сторон.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин направил в Государственную думу проект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Целью проекта является «углубление партнерства и стратегического взаимодействия по широкому спектру направлений».
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