Фактор стабильности: Путин об отношениях России и Китая

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 19 0

Путин: один из ключевых факторов стабильности в мире — взаимодействие РФ и КНР

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Тема:
БРИКС

Союз двух государств строится на равноправной основе.

Взаимодействие России и Китая является одним из ключевых факторов стабильности в мире. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС.

«У нас с Китаем сложились очень доверительные отношения. Это правда. Они очень доверительные», — сказал глава государства.

Путин отметил, что объем торгово-экономических связей растет быстрыми темпами. По данным России, это около 228 миллиардов долларов, по статистике Китая — 240 миллиардов.

Кроме того, взаимодействие России и Китая на международной арене является одним из ключевых факторов стратегической стабильности в мире. Путин подчеркнул, что такая позиция очевидна и многие ее разделяют.

Также он добавил, что отношения двух государств строятся на равноправной основе с учетом интересов обеих сторон.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин направил в Государственную думу проект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Целью проекта является «углубление партнерства и стратегического взаимодействия по широкому спектру направлений».

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