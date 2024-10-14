Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора о партнерстве с КНДР

Договор предусматривает углубление партнерства и стратегического взаимодействия по широкому спектру направлений.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин направил в Государственную думу проект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Об этом говорится в документе, размещенном в базе законодательной деятельности Думы.
«Ратифицировать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанный в городе Пхеньяне 19 июня 2024 года», — указано в проекте.
Целью проекта является «углубление партнерства и стратегического взаимодействия по широкому спектру направлений». Согласно положениям договора, стороны должны поддерживать и развивать свои отношения стратегического партнерства на постоянной основе, основываясь на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности.
К тому же, в договоре указано невмешательство во внутренние дела, равенства и другие принципы международного права, которое затрагивает дружественные отношения и сотрудничество между государствами.
Также отмечается, что обе стороны выразили стремление к установлению глобальной стратегической стабильности и справедливой многополярной международной системы.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин преподнес Ким Чен Ыну щедрый подарок.
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