Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора о партнерстве с КНДР

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 15 0

Договор предусматривает углубление партнерства и стратегического взаимодействия по широкому спектру направлений.

Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора о партнерстве с КНДР

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Тема:
Путин в КНДР

Президент России Владимир Путин направил в Государственную думу проект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Об этом говорится в документе, размещенном в базе законодательной деятельности Думы.

«Ратифицировать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанный в городе Пхеньяне 19 июня 2024 года», — указано в проекте.

Целью проекта является «углубление партнерства и стратегического взаимодействия по широкому спектру направлений». Согласно положениям договора, стороны должны поддерживать и развивать свои отношения стратегического партнерства на постоянной основе, основываясь на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности.

К тому же, в договоре указано невмешательство во внутренние дела, равенства и другие принципы международного права, которое затрагивает дружественные отношения и сотрудничество между государствами.

Также отмечается, что обе стороны выразили стремление к установлению глобальной стратегической стабильности и справедливой многополярной международной системы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин преподнес Ким Чен Ыну щедрый подарок.

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