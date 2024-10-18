Путин назвал страны, которые станут центрами глобального роста

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Срочная новость 37 0

Путин: Юго-Восточная Азия и Африка станут центрами глобального роста

Путин назвал страны, которые станут центрами глобального роста

Фото: © РИА Новости/Максим Платонов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

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Тема:
БРИКС

Президент убежден, что рост их экономики сможет обогнать даже Россию, Китай и Индию.

Новые центры развития будут происходить из Африки и Юго-Восточной Азии. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран — участниц БРИКС.

«Формирование новых центров развития — это главное. И это развитие, по мнению экспертов, которым я доверяю и ко мнению которых прислушиваюсь, будет объективно идти прежде всего в странах-членах БРИКС — это Юго-Восточная Азия и Африка», — отметил глава РФ.

По словам президента, рост экономики в этих странах будет опережать даже Россию, Китай и Индию.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Владимира Путина о росте ВВП стран-членов БРИКС. Российский лидер заявил, что он уже превысил аналогичные показатели стран «Большой семерки».

По его словам, компании объединения успешно сотрудничают друг с другом и реализуют совместные проекты. В работу успешно вливаются и те страны, которые присоединились к БРИКС в текущем году. Он также подчеркнул, что экономика БРИКС все меньше зависит от внешнего влияния.

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