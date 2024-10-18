Квадробер-физик? Почему педагог из Красноярска прыгал на четвереньках на уроке

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 504 0

Прозванный квадробером учитель физики демонстрировал детям динамические паузы

Фото, видео: Zuma/TASS; 5-tv.ru

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Видео инцидента только сейчас распространилось в соцсетях, хотя учитель уже уволился из этой школы.

Учитель физики из Красноярска, которого по ошибке посчитали приверженцем субкультуры квадробинга, просто показывал детям динамическую паузу. Об этом корреспонденту 5-tv.ru сообщил директор красноярской школы № 147 Роман Кузьмин.

В Сети разлетелись видео, на которых учитель физики из этой школы скачет на четвереньках при полном классе детей. Комментаторы предположили, что мужчина является квадробером.

«На четвереньках он никогда не вел уроки. Обычный педагог. Физминутки проводил, то есть динамические паузы. Свои, так скажем, специфические, именно в подвижной форме. Обычно они у нас с 1 по 11-й класс. Там движения руками, ногами. Он прыжки показывал», — прокомментировал произошедший инцидент Кузьмин.

Директор также подчеркнул, что на этого педагога никто никогда не жаловался. Он покинул школу № 147 по собственному желанию и перевелся работать в частное образовательное учреждение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме разрабатывают законопроект о запрете квадробинга. За выгул детей на поводке или на четвереньках предлагают установить штраф до пяти тысяч рублей.

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