Боевиков ВСУ заставляют рыть окопы у Чернобыльской АЭС, где радиация выше нормы в 12 раз

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 79 0

Боевики ВСУ роют окопы у Чернобыльской АЭС, где радиация в 12 раз выше нормы

Боевиков ВСУ заставляют рыть окопы у Чернобыльской АЭС, где радиация выше нормы в 12 раз

Фото: Zuma/TASS

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Насильно отправленные на поле боя отказывались выполнять приказы командиров. Но те принуждали продолжать это делать снова.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заставляли мобилизованных рыть окопы возле Чернобыльской АЭС, где радиация выше нормы в 12 раз. Об опасном приказе командиров рассказал пленный украинский боевик Виталий Озимов в интервью РИА Новости.

«В Чернобыле очень много строили. Даже было такое, что одна позиция там в 12 раз превышала норму радиации. Мы отказывались делать. Но начальство приехало, сказало: „Нас это не интересует“. Работали по полтора часа. Ну, три месяца где-то», — вспомнил Озимов.

Он также признался, как попал на поле боя. Выяснилось, что случилось это насильно. Он пошел в магазин, а выйдя из него получил повестку. Вскоре оказался на полигоне, где пробыл сутки и отправился на поле боя.

«В супермаркет сходил, можно сказать, неудачно. Возле супермаркета военкомат, ну и молодых ребят — всем давали повестки. Мне вручили. Попал в инженерные войска. Не был в „учебке“, сразу отправили на полигон, мы там сутки побыли», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВСУ издеваются на пленным российским бойцом и его семьей.

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