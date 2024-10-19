Луна в союзе с Марсом: как лучше провести 19 октября

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 39 0

Сегодня не стоит трудиться ради результата — постарайтесь расслабиться.

Луна в союзе с Марсом: как лучше провести 19 октября

Фото: 5-tv.ru

Рабочая неделя подошла к концу и отдала бразды правления выходным — эта суббота окажется довольно многогранной. Получится и хорошо потрудиться, и расслабиться. Самое главное не перестараться. Об этом в своем Telegram-канале рассказала астролог Василиса Володина.

Сегодня до 13:00 по московскому времени Луна будет находиться в союзе с Марсом. Это прекрасное предназначено для того, чтобы усиленно поработать. На славу пойдут все дела, пускай и не так быстро, как хотелось бы. Важно помнить, что результат не должен быть первостепенным, ведь порой стоит просто отдаться процессу.

«Но успеваем закончить все дела к часу — после уже Луна будет гулять в одиночестве, и желание свернуть горы тоже уменьшится», — отметила астролог.

После обеда можно расслабиться и отдохнуть, сняв с себя все полномочия. Теперь можно отдаться потоку и начать плыть по течению — пусть все идет так, как идет, по накатанной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал гороскоп на 19 октября для всех знаков зодиака. Что сегодня стоит ожидать от звезд?

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-0.73 104.86
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Луна в союзе с Марсом: как лучше провести 19 октября

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