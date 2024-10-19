В Подмосковье мощный пожар разгорелся после столкновения газели и грузовика

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 13 0

На месте происшествия работают восемь специалистов и две единицы спасательной техники.

Фото, видео: Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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В Московской области газель столкнулась с грузовым автомобилем, в результате чего разгорелся страшный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В городском округе Богородский на 55 километре трассы М-7 столкнулись грузовик и газель. Оба авто загорелись», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

На месте происшествия работают восемь специалистов и две единицы спасательной техники. Пламя ликвидируют.

К счастью, в результате столкновения никто не пострадал.

А вот в Тамбовской области сегодня произошла трагедия. Пожар в городе Кирсанов разгорелся после взрыва бытового газа в многоквартирном доме, его удалось локализовать на площади в 150 квадратных метров.

По последним данным, в результате случившегося погибли четыре человека. Тела погибших, в том числе, достали из-под завалов пострадавшего дома. От силы взрывной волны практически полностью разрушились четвертый и пятый этажи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Амурской области фура с фейерверками взорвалась после столкновения с легковым автомобилем. Погибли три человека.

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