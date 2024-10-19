«Мы с ним отошли в сторонку»: спустя 10 лет Егор Крид встретился с отцом Нюши

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 90 0

Егор Крид помирился с отцом Нюши

«Мы с ним отошли в сторонку»: спустя 10 лет Егор Крид встретился с отцом Нюши

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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У них состоялся интересный разговор.

Рэпер Егор Крид случайно спустя десять лет встретился с отцом певицы Нюши — Владимиром Шурочкиным на гала-ужине музыкальной премии «Виктория». Об этом он рассказал во время трансляции на Twitch-канале.

По словам исполнителя, у них состоялся приятный разговор, в результате которого им обоим удалось закрыть глаза на прошлые обиды.

Он признался, что Шурочкин первый подошел к нему. Им наконец-то удалось объясниться друг перед другом и сказать много приятных слов.

«Он ко мне подошел, поздоровался… Мы с ним отошли в сторонку, обсудили вообще всю историю, поговорили обо всем. Он там сказал мне много приятных слов и что он рад, что у меня так все круто сложилось», — сказал Крид.

Крид отметил, что они извинились друг перед другом за какие-то «свои темы», а после общения пожали руки и даже обменялись контактами.

«Наконец-то пожали руки спустя такое количество времени, списались в Telegram после этого. Обязательно позову его на концерт», — заявил артист.

Рэпер добавил, что теперь он старается наладить общение со всеми, с кем был когда-то близок.

Роман певицы Нюши и Егора Крида начался в 2014 году. Тогда исполнительница была на пике популярности, а Крид только начинал идти к успеху в музыке. Расстались они в 2016 году. По словам рэпера, произошло это по вине отца Нюши.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Егор Крид объявил о смене псевдонима. Что стало причиной такого решения?

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