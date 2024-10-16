«У Егора Крида забрали имя?»: музыкант объявил о смене псевдонима

Рэпер утверждает, что причиной для таких радикальных шагов, стала несостыковка в документах.

О смене творческого имени рэпер Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) сообщил в видео на своем YouTube-канале. Ролик был озаглавлен так: «Я БОЛЬШЕ НЕ ЕГОР КРИД! У Егора Крида забрали имя?»

«С этой секунды я Егор Сплит», — представился музыкант.

Новое имя исполнителя заменило предыдущий псевдоним и на стриминг-платформах. Знаменитость утверждает, что причиной для таких радикальных шагов, стала несостыковка в документах.

Кроме замены Крида на Сплита, певец анонсировал премьеру новой работы.

«Совсем скоро вы услышите новый трек, от нового меня, а там и альбом не за горами», — прорекламировал себя Егор.

Споры из-за сценической «фамилии» певца уже велись в 2019 году. Лейбл Black Star, продюсировавший в то время знаменитость, не хотел отдавать ее после того как исполнитель решил покинуть компанию. Тогда псевдоним Егору удалось сохранить.

Ранее 5-tv.ru писал, что продюсер Крида раскрыл его гонорары за концерт.