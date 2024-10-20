Силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 92 0

Дрон был сбит в районе Раменского.

Силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Раменском городским округом сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Дрон летел в сторону Москвы.

Благодаря слаженной работе расчетов ПВО, БПЛА удалось нейтрализовать в воздушном пространстве до того момента, как он смог бы нанести удар.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — уточнил мэр столицы.

На данный момент на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Они продолжают осматривать близлежащую территорию.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Орловской областью.

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