«Люблю пельмени»: «Мисс Россия — 2024» поразила рационом питания

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 19 0

«Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева призналась, что любит есть пельмени

«Люблю пельмени»: «Мисс Россия — 2024» поразила рационом питания

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Модель получила самый почетный титул в сфере моды в возрасте 18 лет.

«Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева злоупотребляет пельменями. В этом модель призналась во время эфира одной из радиостанций.

Конкурсы красоты состоят из нескольких этапов. В них входят и рассказы о себе, и что-то похожее на блиц-опрос. Алексееву спросили о любимом национальном блюде. Модель, не задумываясь, ответила, что неравнодушна к пельменям.

«Вопрос не сложный, он просто интересный и смешной. Я на конкурсе красоты, где никто ничего не ест вообще, рассказывала, как я люблю пельмени, на всю страну», — поделилась воспоминанием с конкурса Валентина.

Алексеева является обладательницей шикарной фигуры. Девушка не раз демонстрировала ее в купальнике. Как же ей удается сохранять тело стройным и уплетать пельмени? Ответ прост — активный образ жизни.

Стереотипы о моделях Валентина сломала и успехами в учебе. «Мисс Россия — 2024» окончила школу с красным дипломом и золотой медалью без помощи репетиторов. Алексеева усердно занималась, отказывая себе в веселье и прогулках, чтобы достичь желаемой цели.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что рассказала Алсу про свою личную жизнь после развода.

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