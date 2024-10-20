Таскал из магазинов: актер Владимир Карпук рассказал о своем детстве

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 43 0

Владимир Карпук вспоминал, как в юные годы иногда что-то крал из магазинов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Актер с теплотой вспоминает те времена, когда рос в своем родном городе, хоть и осознал, что много хулиганил.

Актер Владимир Карпук, сыгравший парня по прозвищу Гусь в фильме «Кореша», в юном возрасте вел себя точно так же, как и его герой. Об этом он рассказал 5-tv.ru во время премьеры картины.

«Я вообще из Нижнего Новгорода, из провинции, у нас есть район Бекетовка. Вот мы там выросли. И было все», — объяснил он.

Актер вспоминает 90-е с теплотой, называет это временем свободы, со спорными моментами, но даже в них была определенная «романтика». Он вместе с друзьями и сам неоднократно ввязывался в неловкие ситуации, как его герой. Например, когда в магазин вызывали полицию, потому что что-то попытались стащить.

«По молодости, по дурости что-то взяли. И приезжали, говорили: «Зачем взял? Чего не оплатил?» И я: «Ну забыл», — вспоминал актер.

Главные роли в фильме «Кореша» исполнили Никита Кологривый, Георгий Дронов, Владимир Карпук, Никита Воронов, Надежда Сысоева, Сергей Комаров и Никита Джигурда. Комедия рассказывает о похождениях закадычных друзей, которые угоняют машины, устраиваются в подчинение к авторитетным бизнесменам, а также отрабатывают свои грехи.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Джигурда назвал Кологривого своим «внучком».

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