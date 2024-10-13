Актера Виктора Логинова захотели оцифровать: «Пока я жив, буду работать сам»

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 39 0

Звезду сериала «Счастливы вместе» Логинова захотели оцифровать

Актера Виктора Логинова захотели оцифровать: «Пока я жив, буду работать сам»

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Звезда сериала «Счастливы вместе» оказался не готов к такому стремительному развитию технологий.

Актеру Виктору Логинову поступило предложение создать его цифровую копию. Об этом артист рассказал в интервью изданию Teleprogramma.org.

Звезда сериала «Счастливы вместе» снялся в фильме, в котором поднимается тема искусственного интеллекта. За время работы он неплохо погрузился в тему цифровизации и выработал свое мнение на ее счет. Он с увлечением наблюдает за развитием технологий, но сам относится к этому с опаской. Актер не хотел бы, чтобы у него появилась цифровая копия.

«Пока не решился. Отказался. Пока я жив, буду работать сам. Что будет дальше — посмотрим», — поделился артист.

Логинов отметил, что считает свое волнение нормальным, ведь когда-то наши предки тоже с настороженностью относились к телевидению и другим цифровым новшествам. Всему свое время, возможно, когда-то он сможет принять новый формат работы и заведет себе голограммного двойника.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что рассказал Виктор Логинов о смерти близких.

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