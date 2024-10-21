Долг более 10 миллионов рублей: молодой муж Булановой закрывает часть бизнеса

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 54 0

Молодой муж Булановой закрывает часть бизнеса из-за многомиллионных долгов

Долг более 10 миллионов рублей: молодой муж Булановой закрывает часть бизнеса

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Артистка никак не комментирует ситуацию.

Молодой муж певицы Татьяны Булановой бизнесмен Валерий Руднев закрывает часть бизнеса из-за многомиллионых долгов. Об этом рассказала KP.RU

Около полугода назад стало известно о том, что бывший теннисист имеет огромные задолженности перед налоговой и банками. Помимо этого на нем числится не один штраф. Примечательно, что новоиспеченную супругу он на протяжении всего брака одаривал дорогими подарками и не скупился на то, чтобы радовать ее.

На бизнесмена зарегистрировано несколько предприятий. Одного из них, ООО «ББ-Галерея», находится в его личном владении. Именно за эту компанию экс-теннисист не выплачивает проценты государству. Примечательно, что второй актив ООО «МЯСНИЦКАЯ-ББ», который принадлежит Рудневу только частично, не имеет под собой обременений.

Пара поженилась полтора года назад. Для Булановой это уже третий брак. Предыдущими партнерами артистки были бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов и музыкант Николай Тагринов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Джон Шиптон рассказал о своих культурных планах в России.

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