«Не надо дурью маяться»: актриса Титова призвала женщин рожать

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 36 0

Атриса Валентина Титова заявила, что дети важнее мужчин

«Не надо дурью маяться»: актриса Титова призвала женщин рожать

Фото: www.globallookpress.com/Igor Gnevashev

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Появление малыша дает особый смысл жизни.

Актриса Валентина Титова призвала женщин рожать. Об этом она рассказала в беседе с NEWS.ru

«Сейчас всем захотелось легко жить. Если вы живете легко, после вас ничего не остается. Останется могила, на которую никто не будет ходить, потому что детей-то нет», — сказала Титова.

Актриса объяснила, что любимый мужчина может уйти несмотря ни на что, а вот ребенок всегда останется и даст смысл жизни. Помимо этого, малыши укрепляют брак своим существованием, ведь благодаря их наличию, папы чувствуют ответственность и ведут себя серьезнее и мужественнее.

«Не надо дурью маяться. Надо рожать: чем больше, тем лучше», — подытожила Титова.

Артистка знает о сказанном не по наслышке. Она сама является матерью двоих детей. Они появились на свет от режиссера Владимира Басова. Супруги через какое-то время развелись, а вот малыши грели душу Титовой и помогали ей не сдаваться в одиночестве.

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