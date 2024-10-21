«Аутизм»: солист группы «Белый орел» Ягья впервые рассказал об особенном сыне

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 22 0

Сын бывшего солиста группы «Белый орел» Александра Ягья болен аутизмом

«Аутизм»: солист группы «Белый орел» Ягья впервые рассказал об особенном сыне

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Мальчик почти не разговаривает.

Сын бывшего солиста группы «Белый орел» Александра Ягья болен аутизмом. Об этом артист рассказал на одном из федеральных телеканалов.

Георгию 11 лет, но звездный папа только сейчас приоткрыл завесу тайны и рассказал о его недуге. Мальчик страдает от задержки развития. Несмотря на то, что он уже подросток, Георгию не говорит и тяжело адаптируется к окружающей среде. Он не может вести привычный, для его возрастной категории, образ жизни.

«Сначала было все отлично, на мой взгляд, он был вполне себе веселым парнем, нормальным, но в два года он перестал смотреть в глаза, стал таким потерянным, говоришь, Георгий, а он вообще не понимает», — поделился Александр.

Звездный наследник учится в специализированном интернате, где для него созданы подходящие условия. Георгий проявляет особый интерес к музыке. Он играет на гитаре и пианино. Также Ягья отметил, что сыну нравится спорт, в частности плавание.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дженнифер Лоуренс станет мамой во второй раз.

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