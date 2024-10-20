Дженнифер Лоуренс станет мамой во второй раз

Интересное положение звезды подтвердил ее представитель.

Актриса Дженнифер Лоуренс ждет второго ребенка. Об этом написало издание Vogue. Данную информацию журналу подтвердил представитель знаменитости.

Вчера вечером Лоуренс вышла на ужин в Лос-Анджелесе в футболке и свитере. В таком наряде небольшой животик актрисы уже был заметен.

Дженнифер замужем за галеристом Куком Марони. Пара узаконила свои отношения в 2019 году. У супругов уже есть сын Сай. Мальчик родился в феврале 2022 году.

Ранее актриса признавалась, что не является образцовой матерью и переживает по этому поводу.

«Каждый день моего материнства я чувствую себя виноватой. Я играю с ним и думаю: „Это точно то, что ему сейчас нужно? Это нормально, что мы дома, а не на улице? А если мы на улице, то не холодно ли ему?“», — рассказывала обладательница «Оскара» в шоу Variety Studio: Actors on Actors.

Лоуренс не любит делиться подробностями своей личной жизни. Поэтому знаменитость долго скрывала пол и имя своего первенца.

Ранее 5-tv.ru писал том, как авиапутешествия влияют на беременность.