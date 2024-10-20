Дженнифер Лоуренс станет мамой во второй раз

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 13 0

Актриса Дженнифер Лоуренс беременна вторым ребенком

Дженнифер Лоуренс станет мамой во второй раз

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Интересное положение звезды подтвердил ее представитель.

Актриса Дженнифер Лоуренс ждет второго ребенка. Об этом написало издание Vogue. Данную информацию журналу подтвердил представитель знаменитости.

Вчера вечером Лоуренс вышла на ужин в Лос-Анджелесе в футболке и свитере. В таком наряде небольшой животик актрисы уже был заметен.

Дженнифер замужем за галеристом Куком Марони. Пара узаконила свои отношения в 2019 году. У супругов уже есть сын Сай. Мальчик родился в феврале 2022 году.

Ранее актриса признавалась, что не является образцовой матерью и переживает по этому поводу.

«Каждый день моего материнства я чувствую себя виноватой. Я играю с ним и думаю: „Это точно то, что ему сейчас нужно? Это нормально, что мы дома, а не на улице? А если мы на улице, то не холодно ли ему?“», — рассказывала обладательница «Оскара» в шоу Variety Studio: Actors on Actors.

Лоуренс не любит делиться подробностями своей личной жизни. Поэтому знаменитость долго скрывала пол и имя своего первенца.

Ранее 5-tv.ru писал том, как авиапутешествия влияют на беременность.

+7° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
96.42
-0.73 104.86
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:23
Дженнифер Лоуренс станет мамой во второй раз
21:01
«Люблю пельмени»: «Мисс Россия — 2024» поразила рационом питания
20:39
Более 20 кошек спасли из квартиры в Москве
20:17
«Ждем уже всю жизнь»: Прилучный все еще не вернул сына Муцениеце
19:55
В бумажной упаковке или мешке: можно ли хранить хлеб в холодильнике
19:34
Блиновская по уши в долгах, Косенко грозит тюрьма, SHAMAN подался в бизнесмены: новости из мира шоу-бизнеса

Сейчас читают

На небе взойдет кровавая Луна: ночное светило приблизится на минимальное расстояние к Земле
Займет минуту: как узнать свой прогноз на 2025 год с помощью даты рождения
Самый молодой праздник России: значение и традиции Дня отца
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака