На СТС Kids запустят анимированного переводчика жестов для глухих детей

|
Евгения Романова
Евгения Романова 24 0

Мультяшный персонаж будет переводить познавательный контент на русский жестовый язык в сериале «Развлечеба».

Фото, видео: Национальная Медиа Группа; 5-tv.ru

Национальная Медиа Группа (НМГ) запускает на телеканале СТС Kids анимированного переводчика русского жестового языка (РЖЯ) для глухих и слабослышащих детей. Его зовут Артем, он появится в сериале «Развлечеба» с 21 октября.

Это первый детский анимированный персонаж в России, который переводит познавательный контент на РЖЯ. Отмечается, что сейчас в РФ проживает порядка 13 миллионов человек с особенностями слуха, работает свыше 160 специализированных школ для глухих и слабослышащих детей.

Однако специалисты сталкиваются с недостатком познавательных кино- и видеоматериалов, адаптированных для таких ребятишек. Данная проблема актуальна также и для родителей.

Анимированный переводчик РЖЯ Артем поможет глухим и слабослышащим юным зрителям подтянуть математику, повторить грамматику, полюбить историю, изучить окружающий мир, а также познакомиться с энциклопедией, где в развлекательной форме рассказывается про разные явления и изобретения. Просмотр сериала с таким помощником будет доступен в эфире канала СТС Kids, а также в онлайн-кинотеатре Wink.ru и Билайн ТВ.

Генеральный директор НМГ Светлана Баланова указала на огромную ответственность перед детьми и родителями, возложенную на создателей детского контента. Холдинг стремится не только развлекать ребятишек, но и давать им полезную информацию, наполнять их жизнь правильными смыслами.

«Анимированный переводчик РЖЯ — важная инициатива, которая делает образовательный контент доступным для детей с нарушениями слуха. Он поможет лучше усваивать учебный материал, развивать языковые навыки и получать радость от процесса обучения», — указала гендиректор НМГ Светлана Баланова.

Как подчеркнула генеральный директор АНО «Я тебя слышу» Алла Маллабиу, это поможет расширить глухим деткам представления о мире и поможет им еще лучше освоить школьную программу.

«Национальная Медиа Группа сделала огромный шаг в сторону помощи глухим детям — той аудитории, которой необходима визуальная поддержка», — заключила Маллабиу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в больницах Донбасса откроют 40 детских комнат. Порядка 160 тысяч малышей смогут оценить новые пространства, когда все будут готовы и открыты.

+9° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
96.42
-0.73 104.86
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:44
«Погибнут тысячи»: Запад может готовить новую провокацию в Киевской области
12:30
На СТС Kids запустят анимированного переводчика жестов для глухих детей
12:16
ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики Украины и производству беспилотников
11:54
«Как собак привезли»: пленный боевик рассказал об отношении командования ВСУ
11:40
Уже на поздних стадиях: эти симптомы могут указывать на онкологию
11:26
Сборы голосов в больницах и «карусели»: как прошли выборы и референдум в Молдавии

Сейчас читают

Гагаузия выходит? Население автономии сказало «Нет» евроинтеграции и Санду
Празднуем единство: кому в ноябре 2024 положены дополнительные выходные
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака