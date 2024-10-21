«Тебе хорошо говорить»: ТОП фраз, которые оттолкнут собеседника

Как сделать свою речь более привлекательной?

Существуют слова и выражения, которые способны оттолкнуть собеседника. Каких фраз стоит избегать, изданию Газета.ру рассказала тренер по голосу и речи Седа Каспарова.

«Частое использование „я-фраз“, „я-высказываний“: „я“, „я“, „я“, „а вот мое…“, „а вот для меня…“ может напрочь оттолкнуть людей. Вас для собеседников становится слишком много», — говорит Каспарова.

Тренер советует либо говорить от первого лица без слишком частого употребления местоимения — например, «предлагаю» «советую», — либо подключать в рассказ других участников, употребляя «мы».

Следующее, на что обращает внимание специалист по речи, — это слово «извините» при вежливом обращении. Зачастую люди просят прощения, даже не замечая этого, или спрашивают разрешение там, где это не нужно. Выражение «извините, пожалуйста, а можно мне…» — яркий тому пример.

«Обычно просят дети у мамы. Мы и привыкли так говорить. Нам кажется, что это про вежливость. Попробуйте сказать чуть иначе: „Будьте добры“ или „Дайте, пожалуйста“. Тогда это вежливо. Форма „извините“ — она будто бы все время „уменьшает“ вас», — поясняет эксперт.

При опоздании тоже лучше не просить прощения, а поблагодарить визави за терпение, считает Каспарова.

Если же появляются замечания, эксперт рекомендует не указывать сразу на то, как всего плохо. Лучше сначала подчеркнуть достоинства проделанной работы, а уже потом в мягкой форме предложить что-то поправить или изменить.

Кроме того, собеседника могут раздражать постоянные жалобы. Фразы вроде «Ну да, тебе хорошо говорить», «Здорово, что у тебя так, а у нас опять все завалили» только отталкивают, уверяет специалист.

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