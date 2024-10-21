Башенный кран с машинистом в кабине рухнул на севере Москвы

В Москве башенный кран рухнул на землю, в этот момент в кабине находился человек.

По данным 5-tv.ru, инцидент произошел в районе Западное Дегунино. Кран находился возле строящего здания. Машинисту, к счастью, которому удалось выжить.

Мужчину экстренно доставили в Боткинскую больницу. По предварительным данным, у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, переломы ребер и позвоночника.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что башенный кран упал на припаркованные рядом со строительной площадкой автомобили в Новосибирске. Предварительной причиной падения случившегося стал отказ тормозов. В результате инцидента погиб один человек — женщина, которая работала крановщиком.