Владимир Путин дал российское гражданство нескольким иностранцам

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Среди них — политический беженец, американский журналист Джон Роблес.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Владимир Путин сегодня подписал несколько указов. Среди них — о присвоении российского гражданства 11 зарубежным спортсменам, общественным деятелям и представителям СМИ, живущими и работающими у нас в стране.

Среди наших новых соотечественников, например, Джон Роблес, которого называют первым политическим беженцем из США. Индеец по происхождению, в Америке он работал журналистом и преподавателем, а в 1990-е годы решился перебраться в Россию.

После начала СВО Роблес стал волонтером и сейчас активно помогает в доставке гуманитарных грузов на новые территории.

Кроме того, временное убежище на территории РФ накануне получил британский журналист Грэм Филлипс. Об этом сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Репортер с 2014 года освещает происходящие на территории Донбасса события, чтобы донести правду до широкой мировой общественности. Теперь у Грэма Филлипса, который называет себя „британским русским человеком“, — появилось еще больше возможностей для профессиональной реализации», — прокомментировала вручения свидетельство о предоставлении убежища Волк.

Ранее 5-tv.ru писал, что брошенному в аэропорту Антальи ребенку оформили гражданство РФ.

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