«Несчастные женщины»: Волочкова опять сцепилась с хейтерами

Балерина уверена, что оставляют негативные комментарии только те люди, которые ничего не достигли в жизни.

Балерина Анастасия Волочкова часто подвергается критике со стороны недоброжелателей. Но артистка не обращает внимание на их высказывания, поскольку уверена, что их пишут «несчастные женщины». Об этом она рассказала в интервью врачу-наркологу Василию Шурову.

«Это пишут несчастные женщины, страшные. Посмотришь их физиономии на аватарках... Это физиономия, которая выражает то лицо, чем садятся на крыльцо. И вот такое нечто пишет мне, как мне танцевать», — ответила балерина.

Она посоветовала всем, кто недоволен ее творчеством и образом жизни, показать на своем примере, как надо. Но, по словам Волочковой, гадости в свой адрес она получает только от тех, кто не смог реализоваться в жизни.

«И вы знаете, их просто очень жаль», — подчеркнула она.

Зачастую, больше всего людям не нравится то, что она показывает свой коронный шпагат. Волочкова объяснила, что демонстрирует свои ноги для демонстрации труда и сложностей в профессии балерины.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Анастасия Волочкова вновь продемонстрировала свой шпагат.