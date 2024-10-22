Зоологи из Москвы прилетели на Камчатку ради спасения осиротевшего медвежонка

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Специалисты развернули сложную операцию, чтобы практически ручной зверь не остался без человеческой заботы.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Сухов; 5-tv.ru

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Зоозащитники из Москвы прилетели на Камчатку, чтобы забрать осиротевшего медвежонка. Ранее он прибился к местному рыбзаводу и подружился с его работниками.

Все это время мишку щедро подкармливали уловом и не только. Но вахта закончилась, люди разъехались. А медведь — практически ручной и не умеет добывать себе еду. Зато охотно идет на контакт и позирует перед камерой. С медвежонком остался один сотрудник рыбзавода. Но очевидно, что нести такую вахту бесконечно он не сможет.

Для спасения медвежонка развернулась сложная операция. Московский зоопарк предоставил специальную клетку и согласовал перевозку с авиакомпанией.

Сейчас зверя доставили в Петропавловск-Камчатский. Дальнейшая его судьба решится в ближайшие дни. Не исключено, что косолапый отправится жить в столицу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Московский зоопарк переехал белый медведь Терпей. Животному уже 23 года, он нуждается в особых условиях.

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