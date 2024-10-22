«Прямо науськивал»: Лавров о предложениях Запада для Грузии начать войну против РФ

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 43 0

Лавров: Запад науськивал Грузию на войну с Россией

Фото, видео: www.globallookpress.com/Katharina SchrÃ¶der; 5-tv.ru

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Западный чиновник с такой инициативой обратился к экс-премьеру республики Ираклию Гарибашвили.

Не верить заявлению председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили об инициативах Запада начать войну против России нет оснований. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров в кулуарах саммита БРИКС в Казани. Вопрос ему задал корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

«Не вижу основания им не верить. Они приводят диалоги с западными странами, которые прямо науськивали их на военные действия с Россией. У меня нет оснований им не доверять», — сказал министр.

Так Лавров отреагировал на интервью Иванишвили грузинскому телеканалу «Имеди» о том, что высокопоставленный западный чиновник предлагал экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну против России. Военные действия, по планам Запада, должны были бы длиться несколько дней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Грузия перестала быть «демократией» в глазах Запада. Еще недавно республика была «любимчиком» западных стран на Южном Кавказе и подавалась как образец демократического прогресса, но теперь ее обвиняют в «отклонении от курса». Теперь место Грузии заняла Армения.

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«Прямо науськивал»: Лавров о предложениях Запада для Грузии начать войну против РФ

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