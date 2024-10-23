Гремучая смесь: почему ни в коем случае нельзя употреблять антибиотики с алкоголем

Это наносит двойной удар по вашему здоровью.

Антибиотики должны назначаться только врачом и их ни в коем случае нельзя сочетать с алкоголем. Об этом изданию aif.ru рассказала иммунолог-аллерголог Евгения Паршина.

В первую очередь специалист отметила, что эти сильнодействующие лекарственные препараты не помогают от вирусов, а назначать их себе самостоятельно может быть попросту опасно для жизни. Несмотря на то, что антибиотики призваны спасти жизнь человека от осложнений, вызванных теми или иными бактериальными агентами, они оказывают крайне негативное влияние на желудочно-кишечный тракт.

Алкоголь же, как известно, вызывает интоксикацию, которая повреждает слизистые оболочки печени, перерабатывающей и фильтрующей спиртное. Если в поврежденные клетки печени попадает сильнодействующее лекарство, в органе может начаться процесс появления метаболитов, которые вызывают еще большие повреждения.

Препараты вкупе с алкоголем могут вызвать два вида поражений печени: гепатоцеллюлярное и холестатическое. В первом случае в органе более чем в два раза повышается уровень фермента АЛТ, а во втором изменяется щелочная фосфатаза.

Более того, в организме могут возникнуть аллергические реакции, доходящие до анафилактического шока, а также возможны нарушения в работе сердца и сосудов.

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