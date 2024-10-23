Суд решил судьбу коз, на которых жаловались москвичи

Зюзинский суд Москвы сегодня решил судьбу бутовских коз, которые терроризировали москвичей на протяжении долгого времени. Многие жители оказались не рады такому соседству. По их словам, от коз — одни убытки. Животные вытаптывают и поедают траву на газонах.

Особые претензии к «бутовской банде» у автолюбителей — рогатые любят взбираться на припаркованные машины, оставляя на них вмятины. Экстравагантный владелец коз явился на заседание в своей неизменной шляпе и сразу начал угощать всех желающих парным молоком.

Впрочем, на суд это, ожидаемо, не повлияло. Иск ветеринарии Москвы был удовлетворен. Коз изымать не стали, но запретили им свободно разгуливать по городу. Кроме того, владелец для их содержания должен принять ряд мер — привести в порядок участок и построить забор, через который козы не могут перепрыгнуть. На это 75-летнему пенсионеру дали месяц. Но у него, похоже, есть другие планы.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 20 кошек спасли из квартиры в Москве.