Более 20 кошек спасли из квартиры в Москве

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 26 0

Прокуратура спасла более 20 кошек, которых заперли в коридоре квартиры

Более 20 кошек спасли из квартиры в Москве

Фото: www.globallookpress.com/Carlos Tischler

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На помощь животным, которых содержали в непригодных для жизни условиях, пришли волонтеры и соседи.

Было спасено более 20 кошек в одной из московских квартир в Алтуфьевском районе. Об этом сообщает прокуратура столицы.

«Счастливый финал: 20 пушистых красавиц и красавцев, включая котят, спасены, а волонтеры помогут им обрести любящие семьи», — пишет прокуратура в Telegram-канале.

Животных держали в неподходящих для этого условиях. Они были заперты в коридоре без доступа к еде, свету и свежему воздуху. В другие комнаты вход четвероногим был закрыт. Многие питомцы нуждались в медицинской помощи. Кроме того, выяснилось, что в квартире была превышена доза аммиака почти в девять раз.

Вызволить животных из рук жестоких хозяев помогли волонтеры и соседи, которые не раз обращали внимание на плохое содержание более двух десятка кошачьих. После многочисленных просьб, районный прокурор обратился с иском в суд с требованием запретить собственникам квартиры содержать животных. Суд иск удовлетворил.

Ранее 5-tv.ru писал том, что в московский зоопарк переехал белый медведь.

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