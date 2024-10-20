Более 20 кошек спасли из квартиры в Москве

На помощь животным, которых содержали в непригодных для жизни условиях, пришли волонтеры и соседи.

Было спасено более 20 кошек в одной из московских квартир в Алтуфьевском районе. Об этом сообщает прокуратура столицы.

«Счастливый финал: 20 пушистых красавиц и красавцев, включая котят, спасены, а волонтеры помогут им обрести любящие семьи», — пишет прокуратура в Telegram-канале.

Животных держали в неподходящих для этого условиях. Они были заперты в коридоре без доступа к еде, свету и свежему воздуху. В другие комнаты вход четвероногим был закрыт. Многие питомцы нуждались в медицинской помощи. Кроме того, выяснилось, что в квартире была превышена доза аммиака почти в девять раз.

Вызволить животных из рук жестоких хозяев помогли волонтеры и соседи, которые не раз обращали внимание на плохое содержание более двух десятка кошачьих. После многочисленных просьб, районный прокурор обратился с иском в суд с требованием запретить собственникам квартиры содержать животных. Суд иск удовлетворил.

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