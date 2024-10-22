Новый альбом исполнителя Рич «Эпизоды» выйдет 31 октября

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 30 0

Как отмечают успевшие послушать музыкальные произведения, эти треки получились самыми яркими в его карьере.

Новый альбом исполнителя Рич «Эпизоды» выйдет 31 октября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Российский исполнитель Рич готовится к выходу нового альбома под названием «Эпизоды».

В этом году Ричард Семашков — настоящее имя Рича — уже успел прогреметь с мини-альбомом «Рыжий. Акустика», тексты к которому были написаны на стихи уральского поэта Бориса Рыжего. В придачу к альбому Рич устроил целую интерактивную выставку.

Семашков успел выпустить альбом-саундтрек «Ополченский романс» к одноименному сериалу, а также записать синглы и клипы.

Завершить этот продуктивный год Рич решил с альбомом «Эпизоды», который наполнен массой ярких красок и аллюзий на творчество не менее нуарного российского классика Федора Достоевского. Успевшие насладиться треками из последнего альбома исполнителя отмечают, что он даже больше других задевает эмоции и бьет по чувствам.

За продакшен отвечали bollywoodFM и Богдан Солодовник. Релиз семи новых треков намечен на 31 октября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в записи альбома «Конец связи» Рича приняли участие другие известные музыканты — группа «25/17» и рэпер Саграда.

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