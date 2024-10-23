«Потенциальная угроза»: какой ущерб могут нанести обломки спутника Intelsat-33e

Разрушение космического объекта имело «одномоментный и высокоэнергетический характер».

Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве (АСПОС ОКП) зафиксировала более 80 обломков европейского телекоммуникационного спутника Intelsat-33e. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

Люксембургский геостационарный телекоммуникационный спутник Intelsat-33e был запущен в открытый космос 25 августа 2016 года, однако 19 октября текущего года он вышел из строя. Позже ученые обнаружили в этом районе 20 неопознанных летающих объектов.

Специалисты «Роскосмоса» пришли к выводу, что разрушение спутника носило «одномоментный и высокоэнергетический характер».

«На основании полученной динамики распределения обломков Intelsat-33e можно сделать вывод о наличии потенциальной угрозы для всех действующих космических аппаратов, включая группировку „Роскосмоса“ в геостационарной области космического пространства», — уточняется в пресс-службе госкорпорации.

В настоящий момент ученые занимаются обнаружением объекта «космического мусора», чтобы причислить их к потенциально опасным при сближении с другими космическими объектами.

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