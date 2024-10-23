«Потенциальная угроза»: какой ущерб могут нанести обломки спутника Intelsat-33e

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 16 0

В космосе обнаружили около 80 обломков разрушенного спутника Intelsat-33e

«Потенциальная угроза»: какой ущерб могут нанести обломки спутника Intelsat-33e

Фото: www.globallookpress.com/John Pulsipher

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Разрушение космического объекта имело «одномоментный и высокоэнергетический характер».

Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве (АСПОС ОКП) зафиксировала более 80 обломков европейского телекоммуникационного спутника Intelsat-33e. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

Люксембургский геостационарный телекоммуникационный спутник Intelsat-33e был запущен в открытый космос 25 августа 2016 года, однако 19 октября текущего года он вышел из строя. Позже ученые обнаружили в этом районе 20 неопознанных летающих объектов.

Специалисты «Роскосмоса» пришли к выводу, что разрушение спутника носило «одномоментный и высокоэнергетический характер».

«На основании полученной динамики распределения обломков Intelsat-33e можно сделать вывод о наличии потенциальной угрозы для всех действующих космических аппаратов, включая группировку „Роскосмоса“ в геостационарной области космического пространства», — уточняется в пресс-службе госкорпорации.

В настоящий момент ученые занимаются обнаружением объекта «космического мусора», чтобы причислить их к потенциально опасным при сближении с другими космическими объектами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители России наблюдали самое мощное суперлуние этой осени.

+10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
96.59
0.50 104.87
0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:10
«Потенциальная угроза»: какой ущерб могут нанести обломки спутника Intelsat-33e
0:50
Суд решил судьбу коз, на которых жаловались москвичи
0:30
Правительство выделило почти 500 миллиардов рублей на льготную ипотеку
0:10
В Летнем саду Петербурга начали подготовку к зиме
23:50
Расширение дружественных связей: Путин провел переговоры с президентом Египта
23:10
Украина получила кредит в 35 миллиардов евро в счет доходов от активов РФ

Сейчас читают

Шесть признаков, которые говорят, что у вас яд в организме
Стало известно имя заказчика покушения на убийство Аликхаджиева
Нарушил все законы жанра: чем Бурак Озчивит обидел преданных поклонниц в Петербурге
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака