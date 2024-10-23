Рисковал не только на экране: умер звезда «Спасателей Малибу» Майкл Ньюман

Актеру было 68 лет.

Звезда сериала «Спасатели Малибу» актер Майкл Ньюман умер на 69 году жизни. Об этом изданию People сообщил его близкий человек и продюсер Мэтью Фелкер.

Ньюман умер 20 октября в окружении друзей и семьи. Причиной смерти Фелкер назвал проблемы с сердцем. Известно, что актер на протяжении последних 18 лет боролся с болезнью Паркинсона.

Майкл Ньюман снимался в сериале «Спасатели Малибу», который выходил с 1989-го по 2001 год. Кстати, он спасал жизни не только на экране, но и в реальности: он долгое время работал пожарным, откуда и ушел на пенсию.

Ньюман всего на полгода пережил своего коллегу по сериалу Зака Нормана, который ушел из жизни весной этого года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умер актер из «Женитьбы Бальзаминова» Анатолий Гридин. Артист был первым исполнителем партий Северьяна в балете «Каменный цветок» Прокофьева и Визиря в «Легенде о любви» Меликова.