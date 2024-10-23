«Человеку нужна помощь»: Виктория Боня вступилась за Глюк’оZу на фоне скандала

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 28 0

Виктория Боня призывает не осуждать Глюк’оZу на фоне скандала с наркотиками

«Человеку нужна помощь»: Виктория Боня вступилась за Глюк’оZу на фоне скандала

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Певицу заподозрили в употреблении запрещенных веществ, после чего задержали в столичном аэропорту.

Блогер Виктория Боня заступилась за певицу Глюк’оZу (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) на фоне скандала с задержанием в аэропорту Шереметьево. Своими догадками о том, что же произошло с артисткой, она рассказала беседе с Voice.
По мнению экс-участницы «Дома-2», Глюк’оZа эмоционально нестабильна.

«Человеку настолько плохо, что, имея двоих детей, он потерялся в таком возрасте», — говорит Боня.

Однако блогер призвала не осуждать артистку, а помочь ей.

«Это крик о том, что человеку нужна помощь. Не осуждение чье-то, не тыкание пальцем, а помощь и поддержка», — считает телеведущая.

Сама Глюк’оZа опровергает информацию о том, что злоупотребляет запрещенными веществами. Артистка заявила, что ее таким образом хотят уничтожить и веду против нее целую кампанию.

На днях певица была задержана в московском аэропорту Шерепетьево, где полиция по визуальным признакам установила, что артистка находилась в состоянии наркотического опьянения. Певица отказалась от медосвидетельствования. Столичный суд уже привлек Ионову к административной ответственности по статье о потреблении наркотиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Глюк’оZа прокомментировала задержание в аэропорту.

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