«Это любовь, музыка и свет»: экс-солист «Премьер-министр» вспомнил жизнь в 90-х

Для певца эта эпоха стала очень значимой в его карьере.

Народ в стране испытывает ностальгию по 1990-м годам, из-за чего появилось огромное количество фильмов и сериалов об этой эпохе. Об этом рассказал экс-солист группы «Премьер-министр» Пит Джейсон корреспонденту 5-tv.ru на премьере премьера сериала «Лихие».

По его словам, эта ностальгия может быть связана со свободой или определенными вещами, которые были в то время и которые недоступны сейчас.

При этом каждый запомнил эту эпоху по-своему. Для кого-то это было время криминала, беззакония и полной неопределенности в жизни, а кто-то умудрился даже в такие непростые времена для страны найти место для хорошего.

«Для меня, допустим, в 90-х был не только криминал. Было много интересного. Я начал свою музыкальную карьеру в 90-х как раз. Для меня 90-е — про любовь, про музыку, про свет. Может для кого-то такие времена и сейчас», — вспоминает певец.

Для Джейсона эти годы пришлись на его юность. Именно в 90-х он закончил школу и начал свою музыкальную карьеру. именно в этот период артист основал группу «Рашн Блэкс» и стал выступать на сцене профессионально.

«Это было здорово», — заключает артист.

Все эти события стали важной вехой в жизни артиста и привели его в группу «Премьер-министр» в 1998 году. В 2005 году Джейсон покинул коллектив по собственному желанию. Теперь он сочиняет песни, выступает в московских клубах и вместе с братом гастролирует по городам России.

Пит Джейсон (второй справа) в группе Премьер-министр. © РИА Новости/Владимир Федоренко

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