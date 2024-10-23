«Прислушиваться к старшим»: Сердюков высказался о разнице в возрасте с Бородиной

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 53 0

Бородина заявила, что у них с Сердюковым равноправные отношения

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Пара посетила музыкальную премию вместе с дочками Ксении и ответила на волнующие всех вопросы.

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что у них с новым возлюбленным Николаем Сердюковым равноправные отношения. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru на премии Жара Media Awards. Компанию паре на мероприятии составили также дочери знаменитости — Маруся и Теона.

«У нас нет такого, кто главный. У нас есть такие ситуации, где, конечно, Коля мужчина, и я стою за его спиной. Потому что я девочка, и бывают ситуации, когда мне страшно и я чувствую себя неловко, тогда он возьмет эту ситуацию в свои руки. Но у нас нет соревнований», — заявила телеведущая.

Николай Сердюков иронично добавил, что его всегда учили «прислушиваться к старшим». К слову, Ксения старше Николая на пять лет. Из-за разницы в возрасте многие поклонники скептически относятся к их отношениям.

Сердюков признался, что впервые столкнулся с такой ситуацией.

«У меня первый такой опыт, что девушка старше меня. На сегодняшний день это никак не чувствуется. Ксения для меня все равно маленькая девочка», — уверяет блогер.

Пара также отметила, что дочери подружились с новым бойфрендом мамы и не испытывают сложностей в общении с ним. Впервые Теона и Маруся встретились с Сердюковым на съемках реалити-шоу, где Ксения была ведущей, а Николай участником. Именно там зародились отношения пары.

«В любом случае, я к ним буду относиться внимательно и с огромным уважением. У них есть свои папы, но я всегда буду для них очень хорошим другом», — подчеркнул Николай.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бородина воспитывает своих детей.

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