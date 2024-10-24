До последнего? На Украине отменят бронь от мобилизации для миллиона мужчин

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На Украине отменят бронь от мобилизации для миллиона мужчин

Фото, видео: www.globallookpress.com/Diego Herrera

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На фоне сообщений о потерях ВСУ в зоне спецоперации Киев продолжает ужесточать политику в отношении собственных граждан.

Власти Украины намерены лишить брони от мобилизации около миллиона работников различных предприятий. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на источники в правительстве.

На сегодня бронь имеют примерно полтора миллиона украинцев. Свои данные они размещают на специальном ресурсе. Ожидается, что военкомы воспользуются этой информацией, чтобы приходить на заводы и фабрики и забирать людей.

Правда, по мнению экспертов, вряд ли многие из этого миллиона окажутся в рядах ВСУ. Скорее всего, сотрудники, которые лишатся брони, уволятся, предпочтут спрятаться от мобилизации или попробуют откупиться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пленный боевик ВСУ призвал украинцев устроить новый майдан в ответ на действия киевского режима. По его словам, на Украине принудительно мобилизуют инвалидов и стариков, а затем бросают их на передовую. Медкомиссия проводилась формально, а большинство граждан не хочет воевать.

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