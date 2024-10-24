«Вот Апрелевка»: Гуф вышел на связь с поклонниками из больничной палаты

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 25 0

Рэпер Гуф после потасовки в Подмосковье оказался с перебинтованной рукой

«Вот Апрелевка»: Гуф вышел на связь с поклонниками из больничной палаты

Фото: © РИА Новости/Антон Волков

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На днях рэпер стал участником громкой потасовки.

Рэпер Гуф вышел на связь с поклонниками, записав видео из больничной палаты. Соответствующие кадры распространились в социальных сетях.

В кадре Алексей Долматов (настоящее имя музыканта — Прим. ред.) передавал привет и хвастается подарком — футболкой с надписью «Красно-белая Апрелевка».

«Короче, не знаю, кому привет. Вот Апрелевка, красно-белый „Спартак“, Леша Гуф Долматов», — с улыбкой сказал рэпер.

В кадре видно, что одна рука Гуфа перевязана, а на другой — бинт, который обычно накладывают после процедуры забора крови из вены.

Потасовка с участием Гуфа

В среду, 23 октября, стало известно, что Гуфа задержали в Подмосковье и доставили в местное отделение полиции за драку. По предварительной информации, он отдыхал в банном комплексе в подмосковной Апрелевке. Выйдя из заведения, музыкант повздорил с неизвестным мужчиной, между ними завязалась драка.

После этого рэпер вышел в прямой эфир, где сообщил, что попал в отделение полиции. В трансляции он показал мужчину с травмированным ухом и девушку. Мужчина рассказал, что ему якобы позвонила сестра и сказала, что «ее обижают».

Ранее 5-tv.ru показал на видео нападение рэпера Гуфа на мужчину в Подмосковье, а также разобрал подробности инцидента.

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