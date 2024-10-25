Глоток свежего воздуха: китайский гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 28 октября по 3 ноября 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Эта неделя будет глотком свежего воздуха в один из непростых месяцев года. Визит к врачу постарайтесь перенести с субботы на другой день. Если у вас есть важные задачи, лучше наметить их на понедельник, вторник, среду или субботу. А вот четверг и пятницу постарайтесь разгрузить, занимайтесь рутиной.

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Понедельник, 28 октября 2024 года

День Деревянного быка

5-tv.ru

День обретает позитивные звезды — Малый Охват и Звезда процветания, которые, к сожалению, нейтрализуются негативной парой Крюка и Красного Феникса. Поэтому для важных дел день не годится, зато хорош для ежедневных забот и планирования.

Структура «Мистик и инструмент» помогают друг другу делает этот день благоприятным для учебы, презентаций и работы с документами. Кроме того, сегодня хорошо действовать скрытно. Есть шанс получить то, чего не ждешь.

Совет: решительность приведет к успеху. Применяйте законы и наказания там, где это необходимо.

Вторник, 29 октября 2024 года

День Огненного тигра

5-tv.ru

День обретает все самые лучшие звезды — Небесной добродетели и добродетели месяца. Это отличный день для проведения ремонтных работ, начала важных дел, переговоров, старта путешествий, романтических свиданий, подписания контрактов.

День может иметь неожиданные вводные, заставать вас врасплох, однако общий курс дел будет весьма позитивным благодаря структуре «Птица стремится в пещеру».

Совет: радость и просветление придут от женщины и от женского начала инь. Свет и тепло распространятся по всему дому.

Среда, 30 октября 2024 года

День Огненного кролика

5-tv.ru

Позитивный день для большинства дел — подойдет для встреч делового и личного характера, подписания контрактов, начала обучения, ремонтных работ и планирования. Среда оказывается в структуре «Красная птица в тюрьме», способствует продуктивной духовной работе, саморазвитию.

Также день хорош для покаяния: если где-то допустили ошибку, то признание позволит спустить возможный конфликт на тормозах.

Совет: воздерживайтесь от страстей и эмоциональных увлечений. Уменьшите степень личного участия в делах. Это откроет путь для вас. Следуйте своему плану.

Четверг, 31 октября 2024 года

День Каменного дракона

5-tv.ru

Негативный день вне поддержки звезд — лучше отдыхать или заниматься крайне незначительными делами.

Четверг имеет застойные энергии, которые будут подкидывать препятствия и сложности на пути того, кто попытается предпринять активное движение.

Совет: общайтесь и заводите связи. Ваши усилия принесут щедрые плоды. Сохраняйте сосредоточенность и не упускайте из виду свою цель.

Пятница, 1 ноября 2024 года

День Земляной змеи



5-tv.ru

День имеет весьма сдержанные энергии. Общая рекомендация — сохранять сосредоточенность, умеренность в действиях.

К тому же структура «Собака сталкивается с драконом» не сулит ничего хорошего, кроме напрасных усилий.

Совет: мощная творческая энергия будоражит вещи и придает им движение. Держитесь за нее и не теряйте из виду свою цель.

Суббота, 2 ноября 2024 года

День Стальной лошади

5-tv.ru

День обретает неплохие звезды — Красный сандал, Небесный император, Земной император. Отлично подойдет для встреч, переговоров, инвестирования, поиска работы и подписания контрактов.

Структура дня указывает на возможное возникновение конфликтов в отношениях, поэтому постарайтесь в случае конфликтов проявить понимание и сострадание.

Совет: настаивайте на своем образе жизни и на тех вещах, которыми вы занимаетесь. Имейте ясный план или направление.

Воскресенье, 3 ноября 2024 года

День Золотой козы

5-tv.ru

Умеренно позитивный день, хорош для романтических свиданий или приятного отдыха. В воскресенье хорошо оценивать результаты своего труда и пожинать его плоды.

Структура дня «Обретение, получение» не может считаться очень стабильной, однако может дать продвижение по службе, помощь от благородных людей.

Совет: уходите от конфликта. Не поддавайтесь гневу или страсти. Ищите покровителей. Не время начинать новые проекты.

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