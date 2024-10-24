Новороссийский казачий кадетский корпус получил переходящее знамя президента РФ

Переходящее знамя президента России вручили государственному казенному общеобразовательному учреждению Новороссийский казачий кадетский корпус Краснодарского края — победителю смотра-конкурса на звание «Лучший кадетский корпус» в 2024 году. Торжественная церемония состоялась в Государственном Кремлевском Дворце.

Новороссийский казачий кадетский корпус единственный в России в пятый раз завоевывает первое место в этом конкурсе. Второе место занял Ейский казачий кадетский корпус Краснодарского края, а третье — Орловский казачий кадетский корпус Ростовской области. Следует отметить, что в 2023 году победителем стал Казачий кадетский корпус имени атамана И. А. Бирюкова Астраханской области.

Новороссийском казачьем кадетском корпусе обучаются и проживают 220 кадет с седьмого по 11 класс из разных районов и городов Краснодарского края. Учреждение с 2010 года сотрудничает в рамках соглашений с СУ Следственного комитета России по региону, а также Краснознаменным Кубанским казачьим ракетно-зенитным полком, 108-м гвардейским десантно-штурмовым Кубанским казачьим Ордена Красной Звезды полком и другими.

В учреждении за каждой кадетской сотней корпуса закреплены казаки-наставники Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества. Также 27 кадет состоят в Ассоциации волонтеров СВО города Новороссийска, участвуют в соцпроекте казачьего клуба «Победить и жить».

В учреждении кадеты осваивают программы проектирования и 3D-моделирования, робототехники, управление дронами. Они также познают основы журналистики, мультипликации и кинематографии, знакомятся с лазерными технологиями, основами техно-предпринимательства. Кадеты корпуса являются победителями Всероссийского инженерного хакатона.

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