«Живее всех живых»: гендиректор НМГ Баланова высказалась о популярности телевидения

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 22 0

Гендиректор НМГ Баланова: телевидение по-прежнему пользуется популярностью

Фото, видео: 5-tv.ru

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На протяжении многих лет оно предоставляет зрителям проверенные новости и широкий спектр развлекательного контента.

Телевидение по-прежнему пользуется огромной популярностью в стране, предоставляя зрителям доступ к проверенным новостям, актуальной информации, а также широкому спектру развлекательного контента. Об этом заявила генеральный директор Национальной Медиа Группы (НМГ) Светлана Баланова.

«Телевидение точно живее все живых, потому что охватность телевидения, она очень большая. Почти все население страны смотрит телевидение. Конечно, это благодаря тому контенту, который производится. Благодаря тем актуальным новостям и аккуратным проверенным новостям, которые, в том числе, дает телевидение», — подчеркнула она.

Баланова также отметила, что на данный момент НМГ является самым крупным телевизионным холдингом в РФ по доле смотрения в аудитории «4+». Это обусловлено тем, что каналы НМГ предлагают интересный контент, который находит отклик у самых разных зрителей.

«Для более молодой, для более взрослой, для женской или мужской, для аудитории, которая интересуется мелодрамами или детективами или боевиками, научно-популярным контентом или новостями — для каждой из этих аудиторий у нас есть возможность предложить, благодаря нашему большому очень портфелю каналов, то, что им интересно», — резюмировала она.

Генеральный директор НМГ пообещала, что новый телесезон подарит зрителям множество ярких впечатлений.

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