Жительницу Москвы арестовали по обвинению в госизмене

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 13 0

Ей может грозить до 20 лет лишения свободы.

Жительницу Москвы арестовали по обвинению в госизмене

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Женщина была арестована в Москве по делу о госизмене. Соответствующие данные содержатся в базе данных Мещанского суда.

Детали дела держатся в тайне, известно только имя арестованной — некая Конфоркина Е. И. Ходатайство о ее аресте было удовлетворено в суде.

Если суд признает жительницу Москвы виновной, ей может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что родители пытались образумить обвиняемого в госизмене Дадина. В России он отсидел в колонии за неоднократные нарушения на различных митингах. Выйдя на свободу, попытался уехать на Украину, но сразу попасть в Незалежную не получилось. Повторно на Украину Дадина пустили только после начала СВО. В итоге предатель отправился на фронт — воевать на стороне ВСУ против своих соотечественников. К тому моменту родственники Дадина полностью прекратили общение с ним. Его отец, как и дед, служили в Советской армии — переход нерадивого сына на сторону ВСУ они считают самой темной страницей истории семьи.

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