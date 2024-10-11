«Хорошо, что дед не дожил»: родители пытались образумить обвиняемого в госизмене Дадина
Родители Ильдара Дадина прокомментировали его задержание
Фото, видео: Alexander Zemlianichenko Jr/ТАСС;5-tv.ru
Житель Ясиноватой сотрудничал со спецслужбами Украины.
Такой способ вербовки СБУ использует очень часто. Метод оказался эффективным, учитывая, что в распоряжении врага оказываются не только мелкие провокаторы. Попадаются даже идейные предатели, которые со временем составляют основу так называемого добровольческого корпуса (РДК*). Одного из претендентов в ряды перебежчиков сегодня задержали сотрудники ФСБ. Тему продолжает корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.
Оперативники ФСБ по Донецкой Республике задерживают завербованного украинской разведкой мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье госизмена.
Главный мотив — деньги. Идейных перебежчиков почти не осталось. А те, что уже воюют на стороне ВСУ — гибнут десятками. Из последних — Ильдар Дадин. Активист запрещенного в России ЛГБТ-движения** и частый гость сми-иноагентов.
В России Дадин отсидел в колонии за неоднократные нарушения на различных митингах. За решеткой приставал к сокамернику с неприличными предложениями и даже подрался с ним.
Выйдя на свободу, попытался уехать на Украину, но там его никто не ждал. Хотя Дадин еще в 2014 году ходил по майдану вместе с украинскими радикалами. Чем именно занимался — неизвестно.
Повторно на Украину его пустили только после начала СВО. Причем в Киеве, а по большому счету в ГУР или СБУ, целый год думали, куда отправить одиозного активиста. Решили — сразу на фронт. С короткими перерывами на пропагандистские интервью. Даже позывной дали — «Ганди». В честь индийского философа.
«Я изначально против причинения насилия каким-либо людям», — заявлял Дадин
Но через секунду фраза, которая перечеркивает все высокопарные слова.
«Крайняя форма, чтобы остановить убийц, — это убить убийцу», — сказал Дадин.
Родственники предателя еще до этих слов почти полностью прекратили общение с ним. Отец Дадина, как и его дед, служили еще в Советской армии, и переход в ВСУ считают самой темной страницей семьи.
«Это самая большая трагедия. Я жалею, что дожил до этого дня. Хорошо, что дед не дожил до этого дня», — сказал отец Дадина Ильдус.
Отец какое-то время даже пытался вразумить Дадина, но не смог.
«Он считает, что Россия напала, что на Украине дети погибают. А то, что я пытался вот — на Донбассе Аллея ангелов, 150 детей — он это не слышал», — сказал отец Дадина.
Такие, как Дадин, воюют в тех подразделениях, которые набирает Украина из российских предателей. Одно из них в прошлом году напало на брянское приграничье. Двое погибших, ранен школьник — Федор, сумевший вывести из-под огня двух маленьких девочек.
Специалисты по человеческой психике уверены, что предатели в конце концов понимают, что свернули не туда. Только слишком поздно.
«Я думаю, со временем он стал понимать, оказавшись там, что это была ошибка. Тут и трагедия, тут ошибочное суждение. Фейковое, ложное внушение, которое сработало и так трагически закончилось для него», — заявил старший научный сотрудник ГНЦ социальной и судебной психиатрии имени Сербского Игорь Салынцев.
Для многих путь к прощению уже давно закрыт, уж слишком много преступлений они успели совершить. Например, популярный некогда в России актер Пашинин, еще несколько, в том числе Кухарский и Хильский, уже ликвидированы во время боевых действий, как и Дадин. Его уничтожили под Харьковом артиллерийским огнем.
Конечно, никто не будет заниматься отправкой тела родителям. Вряд ли вообще станет известно, где похоронят Дадина, как и многих других. Для Украины все они уже отработанный материал. А предателей не любят ни свои, ни чужие.
* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ
** — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России
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