Житель Ясиноватой сотрудничал со спецслужбами Украины.

Такой способ вербовки СБУ использует очень часто. Метод оказался эффективным, учитывая, что в распоряжении врага оказываются не только мелкие провокаторы. Попадаются даже идейные предатели, которые со временем составляют основу так называемого добровольческого корпуса (РДК*). Одного из претендентов в ряды перебежчиков сегодня задержали сотрудники ФСБ. Тему продолжает корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Оперативники ФСБ по Донецкой Республике задерживают завербованного украинской разведкой мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье госизмена.

Главный мотив — деньги. Идейных перебежчиков почти не осталось. А те, что уже воюют на стороне ВСУ — гибнут десятками. Из последних — Ильдар Дадин. Активист запрещенного в России ЛГБТ-движения** и частый гость сми-иноагентов.

В России Дадин отсидел в колонии за неоднократные нарушения на различных митингах. За решеткой приставал к сокамернику с неприличными предложениями и даже подрался с ним.

Выйдя на свободу, попытался уехать на Украину, но там его никто не ждал. Хотя Дадин еще в 2014 году ходил по майдану вместе с украинскими радикалами. Чем именно занимался — неизвестно.

Повторно на Украину его пустили только после начала СВО. Причем в Киеве, а по большому счету в ГУР или СБУ, целый год думали, куда отправить одиозного активиста. Решили — сразу на фронт. С короткими перерывами на пропагандистские интервью. Даже позывной дали — «Ганди». В честь индийского философа.

«Я изначально против причинения насилия каким-либо людям», — заявлял Дадин

Но через секунду фраза, которая перечеркивает все высокопарные слова.

«Крайняя форма, чтобы остановить убийц, — это убить убийцу», — сказал Дадин.

Родственники предателя еще до этих слов почти полностью прекратили общение с ним. Отец Дадина, как и его дед, служили еще в Советской армии, и переход в ВСУ считают самой темной страницей семьи.

«Это самая большая трагедия. Я жалею, что дожил до этого дня. Хорошо, что дед не дожил до этого дня», — сказал отец Дадина Ильдус.

Отец какое-то время даже пытался вразумить Дадина, но не смог.

«Он считает, что Россия напала, что на Украине дети погибают. А то, что я пытался вот — на Донбассе Аллея ангелов, 150 детей — он это не слышал», — сказал отец Дадина.

Такие, как Дадин, воюют в тех подразделениях, которые набирает Украина из российских предателей. Одно из них в прошлом году напало на брянское приграничье. Двое погибших, ранен школьник — Федор, сумевший вывести из-под огня двух маленьких девочек.

Специалисты по человеческой психике уверены, что предатели в конце концов понимают, что свернули не туда. Только слишком поздно.

«Я думаю, со временем он стал понимать, оказавшись там, что это была ошибка. Тут и трагедия, тут ошибочное суждение. Фейковое, ложное внушение, которое сработало и так трагически закончилось для него», — заявил старший научный сотрудник ГНЦ социальной и судебной психиатрии имени Сербского Игорь Салынцев.

Для многих путь к прощению уже давно закрыт, уж слишком много преступлений они успели совершить. Например, популярный некогда в России актер Пашинин, еще несколько, в том числе Кухарский и Хильский, уже ликвидированы во время боевых действий, как и Дадин. Его уничтожили под Харьковом артиллерийским огнем.

Конечно, никто не будет заниматься отправкой тела родителям. Вряд ли вообще станет известно, где похоронят Дадина, как и многих других. Для Украины все они уже отработанный материал. А предателей не любят ни свои, ни чужие.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ

** — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России