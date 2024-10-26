ВС РФ освободили населенный пункт Александрополь в ДНР

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 14 0

На полях СВО за сутки были уничтожены почти две тысячи боевиков ВСУ.

ВС РФ освободили населенный пункт Александрополь в ДНР

Фото: Река Александр/ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Российские силы освободили населенный пункт Александрополь в ДНР и уничтожили почти две тысячи боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки. Об этом Минобороны РФ сообщает в своей ежедневной сводке.

«Подразделения „Южной“ группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Александрополь Донецкой народной республики», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Российской армии также удалось сбить две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

ВС РФ нанесли ряд успешных групповых ударов по скоплениям боевой техники, живой силы, а также складам и аэродромам ВСУ в 149 районах.

На всех направлениях специальной военной операции за сутки были уничтожены до 1995 украинских боевиков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых российские вертолетчики помешали ротации ВСУ в курском приграничье.

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