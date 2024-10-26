Российские вертолетчики помешали ротации ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как вертолетчики помешали ротации ВСУ в курском приграничье
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Уничтожена бронетехника и пехота неприятеля.
Экипажи вертолетов Ка-52М нанесли удар по позициям ВСУ в курском приграничье, сорвав ротацию подразделений неприятеля. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
Выполнив противоракетное маневрирование на малой высоте, вертолетчики выпустили тепловые ловушки и вернулись к точке вылета. Все цели были уничтожены.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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