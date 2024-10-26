Путин подписал закон о противодействии фиктивным бракам с иностранцами

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о борьбе с легализацией мигрантов в России через фиктивные браки. Об этом стало известно из документа на портале официального опубликования правовых актов.

Приезжие из иностранных государств смогут получить возможность к упрощенной форме получения вида на жительство при наличии реального брака с гражданином России, который длится более трех лет. Важным условием является, чтобы союз был не фиктивным. За соблюдением этой нормы начнут внимательнее следить.

В перечень условий, упрощающих процедуру получения вида на жительство также вошло усыновление ребенка и отсутствие отказа от этой обязанности на момент обращения, а также важным является наличие у дитя и его матери гражданства РФ.

Стоит отметить, что в суде придется подтверждать наличие всего вышеперечисленного и его действительность. Если правозащитники смогут доказать, что брак фиктивный, или мигрант, желающий получить вид на жительство, не живет с отмеченным ребенком, то в запросе будет моментально отказано.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВС РФ освободили населенный пункт Александрополь в ДНР.