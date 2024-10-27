Рисунок Виктора Цоя продали на аукционе за рекордные 8 миллионов рублей

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 27 0

Работу артист создал в 1980-е

Рисунок Виктора Цоя продали на аукционе за рекордные 8 миллионов рублей

Фото: © РИА Новости/Галина Кмит

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Работу основателя и вокалиста рок-группы «Кино» Виктора Цоя продали на торгах за рекордные 76,9 тысячи евро (свыше восьми миллионов рублей — Прим. ред.). Об этом сообщили в пресс-службе аукциона современного искусства VLADEY.

Первоначально картину певца под названием «Квадратноголовый человечек», которую он нарисовал фломастерами 1980-е годы, выставили со стартовой ценой в 15 тысяч евро. Однако в ходе торгов ее цена выросла в пять раз до 60 тысяч. Итоговая сумма с комиссией составила более 76 тысяч.

«Продано!» прозвучало на сумме в 60 тысяч евро за работу Виктора Цоя — абсолютный мировой рекорд», — говорится в сообщении.

Это не первый раз, когда так высоко оценивают работу известного певца. В 2021 году на аукционе продали его рисунок за 31,2 тысячи евро, хотя лот изначально оценивали от шести до восьми тысячи.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что 15-го августа в Санкт-Петербурге открылась выставка, посвященная Виктору Цою.

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