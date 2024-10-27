В Москве госпитализировали заместителя посла Британии в России

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Евгения Романова
Евгения Романова 47 0

Томас Додд работает в диппредставительстве в РФ с 2022 года.

В Москве госпитализировали заместителя посла Британии в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В одну из московских больниц доставили заместителя посла Великобритании в России Томаса Додда. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Указывается, что состояние дипломата ухудшилось рано утром 27 октября. Тогда и было принято решение о госпитализации.

Сейчас врачи обследуют Додда. Предварительно, у него диагностировали компрессионный стеноз чревного ствола (синдром Данбара). При этом заболевании уменьшается просвет сосудов брюшной полости, а из-за нехватки кровотока в артериях появляется боль в животе и другие симптомы. Однако, как отмечается в публикации, сейчас жизни Додда ничего не угрожает.

Томас Додд работает в британском посольстве в России с 2022 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певца Константина Легостаева экстренно госпитализировали с подозрением на аппендицит. По словам артиста, он отправился с друзьями отдохнуть в Калужскую область, но неожиданно почувствовал недомогание.

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