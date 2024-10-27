Мэр Москвы рассказал о планах строительства и благоустройства набережных

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 26 0

В ближайшие годы в порядок приведут Карамышевскую и Шелепихинскую набережные и не только.

Мэр Москвы рассказал о планах строительства и благоустройства набережных

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

В 2011 году в столице начали масштабный проект благоустройства набережных Москвы-реки. Привели в порядок уже полсотни прибрежных территорий. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«Строим и запускаем новые причалы, пустующие или заброшенные земельные участки преображаем в парковые зоны и пространства для отдыха, укрепляем берега, озеленяем и возводим новую инфраструктуру для горожан», — написал мэр Москвы.

Сейчас работы ведутся на набережных Москвы-реки на территории музея-заповедника «Коломенское», на участке от МКАД до Строгинского моста и на Пушкинской и Крутицкой набережных.

Кроме того, специалисты обустроят участки вблизи Братеевского каскадного парка и от Филевского парка до театра «Мастерская П. Н. Фоменко». В ближайшие годы также приведут в порядок Карамышевскую и Шелепихинскую набережные.

«В планах — благоустройство еще свыше 85 километров набережных», — отметил Сергей Собянин.

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Мэр Москвы рассказал о планах строительства и благоустройства набережных

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