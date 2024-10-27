Три автомобиля столкнулись на северо-западе Москвы

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 39 0

По предварительной информации, одной из машин управлял экс-мэр города Люберцы.

Фото, видео: 5-tv.ru

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На северо-западе Москвы произошла авария с участием трех автомобилей. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Автомобиль Geely Monjaro на полной скорости въехал в другой, который стоял на светофоре. Из-за столкновения вторая машина отлетела и оказалась на встречной полосе движения. Там легковушка задела движущееся по своей стороне третье транспортное средство.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили два человека. Но оба от госпитализации отказались.

По предварительной информации в одном из столкнувшихся автомобилей находился бывший мэр города Люберцы Игорь Аккуратов, который возглавлял населенный пункт с 1995 по 2000 год.

Иномарка Geely Monjaro зарегистрирована на мать экс-главы. Но, по неподтвержденным данным, за рулем транспортного средства находился сам Аккуратов.

Движение на дороге в данный момент уже восстановлено.

Ранее 5-tv.ru писал о том, актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский погиб в ДТП. Артисту было 48 лет. Предварительно его успели госпитализировать, но полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.

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