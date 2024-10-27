Двое человек погибли в московском метро за сутки

На станции метро «Беговая» в Москве погиб человек. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Мужчина умер из-за падения на железнодорожные пути. Движение по направлении от «Октябрьского поля» до «Баррикадной» было приостановлено. В настоящий момент, курсирование поездов по маршруту возобновлено. В обратном направлении транспорт следует с увеличенным интервалом движения.

За сегодня это уже второе сообщение о погибшем человеке из-за попадания под состав. Ранее на станции «Домодедовская» умерла женщина, упавшая на пути перед подходящим к перрону поездом. Погибшей было 59 лет. На южном направлении зеленой ветки столичного метрополитена был сбой в движении транспорта в промежуток с 14:36 до 15:23. Сейчас поезда приходят по расписанию.

Метро — это зона повышенной опасности. Поэтому стоит соблюдать несложные правила поведения, что сохранит себе жизнь и здоровье. Нужно не заступать за оградительную линию у края платформы. После остановки поезда необходимо освободить место для выхода пассажиров из вагона. Нельзя спускаться на пути, бегать по станциям и кататься на средствах личной мобильности, например, на самокатах или скейтбордах.

Ранее 5-tv.ru писал о том замглавы московского метрополитена Дмитрия Дощатов арестован. Его обвиняют в получении взятки.