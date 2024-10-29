Сытное утро: можно ли есть мясо на завтрак

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 21 0

Врач Тимощенко: по утрам можно есть нежирное мясо с овощами

Сытное утро: можно ли есть мясо на завтрак

Фото: www.globallookpress.com/Ingram Images

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Многие утверждают, что чистый белок является слишком тяжелым вариантом для первого приема пищи. Но так ли это на самом деле?

Мясо полезно есть на завтрак, вопреки распространенному мнению. Об этом врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко рассказала NEWS.ru

На протяжении долго времени многие говорят о вреде употребления мяса в первую половину дня. Однако это всего лишь миф. Специалист отметила, что богатые белком продукты крайне важны в каждом приеме пищи.

«Белковая пища на завтрак, наоборот, дает более длительное ощущение насыщения, чем быстрые углеводы, поэтому включать белок в утреннее меню очень даже рекомендуется», — заявила Тимощенко.

Примечательно, что сочетание мяса с большим количеством овощей минимизирует вероятность возникновения рака толстой кишки. Овощи богаты клетчаткой и антиоксидантами, которые поддерживают здоровье кишечника и способствуют его нормальной функции.

Мясо, особенно красное, является богатым источником витаминов группы B, необходимых для производства красных кровяных клеток и поддержания здоровья нервной системы, а также мышечной ткани.

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