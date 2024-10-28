Без крайностей: невролог раскрыл оптимальное время сна для взрослого человека

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 40 0

Невролог Мартынов: взрослый человек должен спать как минимум 7 часов в сутки

Без крайностей: невролог раскрыл оптимальное время сна для взрослого человека

Фото: www.globallookpress.com/Liz Gregg

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Выделять на отдых более десяти часов — не лучшая идея.

Взрослому человеку нужно спать от семи до девяти часов в сутки — это оптимальное время для отдыха. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал врач-невролог Владимир Мартынов.

Специалист отметил, что кому-то удается высыпаться даже за шесть часов, однако это — скорее исключение. По его словам, для хорошего самочувствия и поддержания нормальной жизнедеятельности очень важно не испытывать недосып. В противном случае ухудшается иммунитет, появляется повышенная утомляемость, а также — сложности с концентрацией внимания, заключил невролог.

А по словам невролога Вячеслава Ананенко, при недосыпе мозг работает на предельных скоростях. Из-за этого появляется риск возникновения психопатологических расстройств. В то время как здоровый сон является лекарством от всех болезней и преждевременной старости.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал о том, как правильно вставать утром по будильнику и при этом не чувствовать себя разбитым.

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Без крайностей: невролог раскрыл оптимальное время сна для взрослого человека

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